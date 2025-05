Em carta de despedida, Antony anuncia saída do Real Betis

Neste sábado, Antony, atacante do Real Betis, anunciou sua saída do clube espanhol. O jogador foi emprestado pelo Manchester United, com quem tem contrato até 2027, e não será comprado em definitivo pelo time de Sevilha.

Em uma carta de despedida, Antony agradeceu ao Betis e elogiou o clube que, segundo ele, o fez "voltar a sorrir". Antes de ser emprestado, o brasileiro havia enfrentado um momento turbulento no Manchester United, que também afetou sua saúde mental.

Na Espanha, Antony reencontrou seu bom futebol, marcando nove gols e distribuindo seis assistências em 30 partidas. O Real Betis terminou o Campeonato Espanhol na sexta colocação, garantiu vaga na próxima edição da Liga Europa e foi vice-campeão da Conference League.

Na última segunda-feira, Antony foi convocado por Carlo Ancelotti para compor o ataque da Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. Na quinta-feira, o Brasil enfrentará o Equador, em Guayaquil, às 20h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Em seguida, no dia 10 de junho, o duelo será na Neo Química Arena, contra o Paraguai, às 21h45.

Confira a carta na íntegra

"Hoje chegou o dia de agradecer a um dos capítulos mais bonitos da minha vida. Enquanto eu escrevo essa página da minha história, eu preciso dizer por que vocês foram e sempre serão tão especiais para mim.

Desde pequeno, o futebol não era só um sonho ou a minha única chance de mudar de vida, como muitos dizem por aí. Para mim era mais do que isso, era minha alegria. Enquantos muitos viam no futebol uma saída, eu via uma chegada ao único lugar onde eu me sentia inteiro. Eu contava os minutos para correr atrás da bola. Jogar não era um refúgio, era destino, era felicidade pura.

A vida me levou longe, da favela ao mundo. Saí do Brasil, joguei na Holanda, Inglaterra, deixei de ser só um menino e me tornei um pai. Muita coisa mudou, mas o futebol sempre esteve ali, sempre foi meu porto-seguro. Até que um dia, tudo desabou, do céu ao inferno. A bola deixou de entrar, a alegria foi sumindo, meu mundo escureceu e eu comecei a duvidar de mim mesmo, do meu talento e da minha paixão pelo futebol.

Foi então, que o futebol me deu seu último presente: vocês. Quando cheguei aqui, não sabia o que esperar. Mas nem nos meus melhores sonhos imaginei encontrar o que encontrei. Desde o Primeiro passo neste clube, senti algo diferente. Era como voltar para casa, reencontrar um pedaço de mim que pensei ter perdido. Com vocês voltei a sorrir, encontrei o menino lá de trás. Aquele que amava o futebol com todo o coração. Com vocês, o futebol voltou a ser amor. O amor verdadeiro.

Obrigado por me acolherem como um dos seus. Obrigado por me devolverem a alegria de jogar futebol. E obrigado por me lembrarem o porquê eu me apaixonei pelo jogo.

Minha casa, meu povo, Muito Bétis. Sempre".