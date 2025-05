Eliminado, João Fonseca exalta experiência contra Draper em Roland Garros

Eliminado de Roland Garros, João Fonseca não conseguiu se tornar o mais jovem tenista a chegar às oitavas de final no saibro francês no século 21, nem o segundo na era Open, desde que o argentino Guillermo Pérez Roldán conseguiu esse feito em 1988. Ainda assim, ele fez um saldo positivo no revés contra o britânico Jack Draper, número 5 do ranking.

"Se eu quiser me dar bem neste esporte, tenho que jogar contra esse tipo de jogador. Hoje foi uma boa experiência, jogar sets contra um tenista do top-5. Ele é um dos melhores que já enfrentei este ano", disse Fonseca após a partida.

"Foi uma experiência muito positiva", insistiu ele, antes de reconhecer que talvez pudesse ter "sacado melhor" e "criado mais problemas" para o jogador britânico. "Mas quando ele quebrou meu saque, ele jogou de forma incrível", reconheceu Fonseca.

"Eu queria muito ganhar e passar para a próxima rodada. Bateu um pouco de nervosismo no começo do jogo, bateu para ele também e ele acabou fazendo um break. A partir daí, ele se soltou um pouco mais, e isso me deixou mais tenso. Eu não estava conseguindo encontrar uma maneira de ganhar os pontos no começo. Demorei para me adaptar dentro de quadra e, sinceramente, acho que me faltou experiência para lidar com os momentos iniciais dos sets e dos games. Hoje, acho que joguei um pouco errado no começo dos sets. Então agora é conversar com o time, assistir ao jogo, identificar onde eu errei e seguir trabalhando", completou o brasileiro.

João Fonseca: desvantagem contra Draper

O britânico venceu ambas as partidas que disputou contra João Fonseca até agora. Na última, o tenista de 23 anos derrotou o carioca por 2 sets a 0 no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, no início deste ano.

