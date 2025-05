Destaque do Brasil, Dudinha sonhava há um ano com gol contra o Japão

Com um time jovem em campo na primeira etapa, o técnico Arthur Elias ousou no amistoso diante do Japão. O protagonismo da seleção feminina foi para Dudinha, que não sentiu pressão e jogou leve, solta.

Atacante do São Paulo, a atleta de 19 anos marcou duas vezes na noite de sua estreia. Mostrou toda sua habilidade para mais de 30 mil torcedores presentes na Neo Química Arena.

Quem é Dudinha, destaque do Brasil contra o Japão

Dudinha, do Brasil, celebra gol marcado sobre o Japão em amistoso Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

Dudinha tem sido a estrela do São Paulo neste ano, com quatro gols marcados e três assistências em 16 partidas. No último ano, ela também foi um dos destaques ofensivos do Tricolor, tendo balançado a rede dez vezes e dado duas assistências em 27 jogos.

Maria Eduarda iniciou a sua carreira no futsal, acompanhada sempre de seu pai, onde atuou pelo Centro Olímpico e pelo Prata da Casa, em São Paulo. Em 2020, ainda com 14 anos, ela chegou ao São Paulo, que a formou inteiramente no futebol de campo.

Dudinha sempre foi considerada joia nas categorias de base do Tricolor Paulista e foi potencializada pelo treinador Thiago Viana, hoje no comando da equipe feminina principal. Ágil e decisiva, ela acumula convocações para as seleções sub-17 e sub-20. A jovem tem sete gols e uma assistência em 19 partidas pelas equipes nacionais de base.

A atacante ressaltou na coletiva após o jogo que sonhava em fazer um gol diante do Japão, no Mundial sub-20 do ano passado, na Colômbia. Na época, a seleção brasileira, então dirigida pelo treinador Jonas Urias, hoje no Cruzeiro, foi eliminada.

Jogar contra o Japão, fazer dois gols hoje, foi como tirar a tristeza daquele dia, a eliminação contra elas no Mundial sub-20. Fico feliz em ter ajudado a seleção a jogar ao lado de craques que sempre sonhei e acompanhei.

Dudinha, ao UOL

A seleção brasileira volta a enfrentar Japão na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, no estádio Cícero de Souza Marques. A bola rola a partir das 20h.