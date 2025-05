Algoz de Fonseca em Roland Garros exalta o brasileiro: 'Futuro brilhante'

O britânico Jack Draper, número 5 do mundo, disparou elogios a João Fonseca após eliminar o brasileiro na terceira rodada de Roland Garros.

Eu sabia que seria uma partida muito difícil, João acabou de chegar no circuito e já ganhou a atenção de todos, dos jogadores e dos fãs. É um incrível jogador jovem, tem muito a vir dele. Acho que hoje pesou um pouco hoje a falta de experiencia em Grand Slams, mas ele tem um futuro brilhante e estará no topo do jogo. Boa sorte para ele.

Jack Draper

O que aconteceu

Draper bateu Fonseca por 3 sets a 0. O britânico teve uma atuação impecável, dominou o brasileiro e avançou em 1h46min de partida com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2.

Foi a segunda vitória do nº 5 do mundo sobre o carioca de 18 anos. Draper também foi o algoz do brasileiro no Masters 1000 de Indian Wells.

Ele avança às oitavas em Roland Garros pela primeira vez. O britânico de 23 anos encara o vencedor da partida entre Bublik e Rocha.