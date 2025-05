Dono do time: Colunistas elegem herói do PSG no título da Champions

Doué, Dembélé, Vitinha e Hakimi são alguns dos jogadores que brilharam na final da Liga dos Campeões, com goleada do PSG sobre a Inter de Milão por 5 a 0. No Fim de Papo, no entanto, Renato Maurício Prado, Thiago Arantes e Rafael Reis opinaram que o grande nome da conquista foi o técnico Luis Enrique.

O técnico espanhol chegou ao PSG na temporada 2023/24 e, com a conquista da Liga dos Campeões, chegou a sete conquistas na equipe: Campeonato Francês (duas vezes), Copa da França (duas vezes) e Supercopa da França (duas vezes).

RMP: Luis Enrique é um monstro!

Luis Enrique [é o maior nome do título]. Ele é um monstro de técnico. E a história toda dele, com a história da filha. Ele é o grande nome [do título].

Renato Maurício Prado

Arantes: Impossível não votar no Luis Enrique

Eu queria fazer diferente, causar uma polêmica, mas é impossível não votar no Luis Enrique. O trabalho dele é absolutamente incrível. [...] Esse time tem muito do Luis Enrique, inclusive esses detalhes, como chutar a bola para a frente na saída para começar pressionando o adversário é uma dessas coisas que parece pequena e mostra o tamanho da loucura competitiva do treinador.

Thiago Arantes

Reis: É um time de técnico

Não tem como não ser. É um time de técnico. Você vê o PSG jogar e enxerga o Luis Enrique, enxerga o trabalho dele na seleção espanhola, em que ele tinha um problema com convocação. A seleção espanhola jogava muita bola. Ele convocava mal, é verdade, mas o jeito de se jogar era muito legal

Rafael Reis

