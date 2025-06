Dominância! Ketlen Vieira vence americana e se recoloca na rota do cinturão no UFC Vegas 107

Antes de entrar em ação no UFC Vegas 107 deste sábado (31), Ketlen Vieira queria voltar à coluna da vitória para, segundo a própria, se recolocar na rota do cinturão peso-galo (61 kg). E foi exatamente isso que a representante da 'Nova União' fez. Diante da americana Macy Chiasson, a brasileira não deu brechas e, com uma performance dominante, teve o braço erguido via decisão unânime dos juízes.

Com o triunfo, 'Fenômeno', como é conhecida, defendeu a terceira posição no ranking da categoria e passou a voltar a olhar para o topo. Com o possível retorno de Amanda Nunes ao Ultimate, Ketlen teria que aguardar sua chance pelo cinturão. Por outro lado, em caso de mais uma vitória na próxima rodada, a atleta da Nova União pode, sim, sonhar como o almejado 'title shot'.

A luta

Circulando para os lados, Macy iniciou o duelo chutando as pernas de Ketlen. Mais plantada no centro do octógono, a brasileira respondeu com um belo direto de encontro. Com boas combinações de boxe, a representante da 'Nova União' passou a encurralar a oponente. Após receber uma 'blitz', a americana buscou o 'clinch' contra a grade. Mais forte, Vieira reverteu a posição e, em seguida, nos segundos finais da parcial, se desvencilhou.

Chiasson mudou a estratégia e, no começo do segundo round, se jogou nas pernas de Ketlen. Judoca, a brasileira defendeu a investida e caiu por cima no solo. Por baixo, a americana ensaiou uma saída de triângulo. Atenta, Vieira fez postura e se defendeu do bote. Com um 'ground and pound' efetivo, Ketlen abriu espaço e margem de pontuação no assalto.

Atrás no placar, Chiasson tentou novamente buscar a queda no princípio do terceiro e último round. Mas novamente a americana viu Ketlen reverter a investida e cair por cima. Com cotoveladas de cima para baixo, a brasileira machucou o rosto da adversária e encaminhou o triunfo. Nos segundos finais, Macy conseguiu se levantar. Já desgastada, entretanto, a striker não ofereceu perigo ao ponto de protagonizar uma reviravolta.

Confira os resultados do UFC Vegas 107 até então:

Ketlen Vieira venceu Macy Chiasson por decisão unânime

Zachary Reese venceu Dusko Todorovic por decisão unânime

Allan 'Puro Osso' venceu Jafel Filho por decisão unânime

Jordan Leavitt venceu Kurt Holobaugh por finalização no primeiro round

Bolaji Oki venceu Michael Aswell por decisão unânime

Alice Ardelean venceu Rayanne dos Santos na decisão unânime

