Djokovic despacha qualifier e completa as oitavas em Roland Garros

Coube a Novak Djokovic, escalado para fazer o último jogo da terceira rodada de Roland Garros, completar a lista de confrontos válidos pelas oitavas de final. O sérvio, tricampeão do torneio (2016, 2021 e 2023), não teve grandes problemas para despachar o austríaco Filip Misolic, qualifier número 153 do mundo, fez 6/3, 6/4 e 6/2 e garantiu a última vaga entre os 16 tenistas ainda vivos em Paris.

Na carreira, Nole agora tem 99 vitórias em Roland Garros, o que iguala sua marca no Australian Open. São os dois torneios em que o sérvio de 38 tem mais vitórias desde que tornou-se profissional. O 100º triunfo pode vir na segunda-feira, quando Djokovic voltar à quadra. Seu adversário será o britânico Cameron Norrie, atual #81 do ranking, que se classificou ao derrotar seu compatriota Jacob Fearnley (#55) por 6/3, 7/6(1) e 6/2.

Como ficaram as oitavas

(#1) Jannik Sinner x Andrey Rublev (#15)

(#62) Alexander Bublik x Jack Draper (#5)

(#3) Alexander Zverev x Tallon Griekspoor (#35)

(#81) Cameron Norrie x Novak Djokovic (#6)

(#7) Lorenzo Musetti x Holger Rune (#10)

(#16) Frances Tiafoe x Daniel Altmaier (#66)

(#25) Alexei Popyrin x Tommy Paul (#12)

(#13) Ben Shelton x Carlos Alcaraz (#2)

Os números entre parênteses indicam o ranking dos tenistas.

Superioridade inquestionável

Em boa forma desde a última semana, quando foi campeão no saibro do ATP 250 de Genebra, Djokovic foi o melhor em quadra desde os games iniciais. A primeira parcial só não foi mais tranquila porque Misolic salvava break point atrás de break points. Foram sete deles só no segundo game e mais um no quarto game. Só no sexto, na décima chance, que Djokovic conseguiu a quebra - que veio com um smash errado do austríaco. Bastou para o veterano manter a dianteira até fazer 6/3.

A segunda parcial começou com Misolic tendo seu primeiro break point, mas Nole se salvou. Depois, no quinto game, o sérvio somou nova quebra e, assim como no set anterior, foi só o que ele precisou. Depois disso, não deu chances e abriu 2 sets a 0 quando fez 6/4 e vibrou intensamente.

O terceiro set foi ainda mais tranquilo, com Djokovic abrindo 2/0 e confirmando seu serviço sem drama. No sétimo game, mais uma quebra praticamente definiu o jogo. Nole sacou em seguida e, aí sim, fechou a conta.