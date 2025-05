Destaque defensivo do Flamengo, Alex Sandro ainda não sofreu dribles na Libertadores

Reforço do Flamengo em 2024, o lateral-esquerdo Alex Sandro vem se destacando por sua solidez defensiva. Na Libertadores, o jogador foi peça fundamental para a classificação do Rubro-Negro às oitavas de final e até agora não sofreu dribles no torneio sul-americano.

Além de não ser superado por nenhum adversário, Alex Sandro se notabiliza pela marcação. São dez desarmes no período, com uma média de 1,6 roubada de bola por jogo.

Entretanto, o bom desempenho do lateral-esquerdo não é apenas no setor defensivo do campo. Alex Sandro também é um dos grandes armadores da equipe de Filipe Luís, com 88% de acerto no passe, segundo números do Sofascore.

? Alex Sandro ainda não sofreu dribles disputando a Libertadores pelo @Flamengo! ?? ? 6 jogos

? 4 passes decisivos (!)

? 88% acerto no passe (!)

?? 50% acerto no passe longo

? 10 desarmes (!)

? 0 dribles sofridos (!)

? 69% eficiência nos duelos aéreos (!)

Atuando ao lado de Léo Pereira, Léo Ortiz e Wesley na linha defensiva, Alex Sandro ajudou o Flamengo a ter a melhor defesa da fase de grupos da Libertadores. Em seis partidas, o Rubro-Negro sofreu apenas três gols e divide o posto com o Racing-ARG, que também foi vazado três vezes.

Fase do Flamengo

A boa fase de Alex Sandro é acompanhada de um ótimo momento do Flamengo. Classificado na Copa do Brasil e Libertadores, o Rubro-Negro espera o sorteio para conhecer os adversários nas oitavas de final de ambos os torneios.

No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro também vive grande fase. A equipe é a segunda colocada, com 21 pontos, um a menos que o líder Palmeiras.

O Flamengo volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Fortaleza, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.