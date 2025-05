Désiré Doué: quem é o jovem do PSG que brilhou na final da Liga dos Campeões

Désiré Doué brilhou intensamente na final da Liga dos Campeões deste sábado, 31: ainda no primeiro tempo, deu uma assistência para Hakimi abrir o placar para o PSG e fez seu próprio gol. Na segunda etapa, fez mais um e foi substituído na sequência. Aos 19 anos, o garoto desponta como um candidato a ídolo do clube da capital francesa.

Doué completa 20 anos na próxima terça-feira, 3 de junho, e já assumiu o protagonismo no PSG. Revelado nas categorias de base do Rennes, pelo qual chegou a jogar profissionalmente por duas temporadas, chegou ao PSG no início da atual temporada, em agosto de 2024, por 50 milhões de euros (R$ 325 milhões de reais, na cotação atual).

O jovem também já era bastante conhecido nas categorias de base da seleção francesa, e começou a ser convocado para a principal nesta temporada. Seu estilo de futebol é versátil, podendo atacar tanto pelas pontas quanto pelo meio, no que já foi comparado por alguns analistas a Neymar.

Na atual temporada, Doué já havia marcado 14 gols e dado 15 assistências, antes mesmo da final. Na Liga dos Campeões, converteu o último pênalti contra o Liverpool, nas oitavas, e marcou nas quartas, contra o Aston Villa. Com o histórico, o atacante já se candidata a ser um novo ídolo da torcida do PSG.