Champions: herói do PSG tem família boleira e chegou para substituir Mbappé

Do UOL, em São Paulo

Desiré Doué atuou como protagonista no título inédito do PSG na Champions League. Depois de Hakimi abrir o placar, o atacante de 19 anos marcou duas vezes e brilhou na goleada dos franceses sobre a Inter de Milão, em duelo disputado em Munique que garantiu a façanha inédita aos comandados de Luis Enrique.

Quem é ele?

Nasceu em Angers e possui nacionalidade francesa e marfinense. Representa, no entanto, a seleção bicampeã mundial.

Foi criado em uma "família de boleiros, com o irmão (Guela Doué, de 22 anos) e dois primos (Marc-Oliver Doué e Yann Ghobo, ambos de 24 anos) que também são jogadores.

É formado na base do Rennes e conseguiu espaço no time principal na temporada 22/23. Atacante desde criança, pode jogar tanto pelos lados quanto centralizado.

Ganhou projeção no cenário europeu e passou a ser cobiçado por uma série de times, mas optou por fechar com o PSG em agosto de 2024. Rapidamente, passou a ter status de titular.

Chegou ao time parisiense como substituto de Mbappé, que foi para o Real Madrid. Doué custou 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões na cotação da época) aos cofres do agora campeão da Champions League.

Disputou as Olimpíadas de Paris com a França e terminou com a medalha de prata. Na competição, marcou um gol e deu uma assistência sob o comando de Thierry Henry.

Em março deste ano, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal e entrou em campo na partida contra a Croácia, válida pela Liga das Nações.