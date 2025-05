Desfalque no São Paulo, Lucas veste camisa do PSG e celebra título da Liga dos Campeões

Fora da partida do São Paulo contra o Bahia, Lucas Moura vestiu a camisa do Paris Saint-Germain neste sábado e celebrou o título do clube francês na Liga dos Campeões da Europa. O PSG venceu a Inter de Milão por 5 a 0, em Munique, na Alemanha.

O atacante brasileiro postou uma foto no Instagram parabenizando o seu ex-time. Além disso, ele também exaltou o zagueiro Marquinhos, capitão da equipe campeã da Champions.

Foto: Reprodução

Lucas defendeu o PSG de 2012 até 2018. Ao todo, fora 229 partidas, com 46 gols e 46 assistências. Depois, passou pelo Tottenham, da Inglaterra, antes de voltar ao São Paulo, em 2023.

Atualmente, o atacante está tratando um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. A sua última partida foi no dia 6 de maio, na vitória de 2 a 0 do Tricolor sobre o Alianza Lima, do Peru, pela Libertadores.

Neste sábado, o São Paulo encara o Bahia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Salvador (BA).