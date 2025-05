De virada, Goiás vence Atlético-GO e se isola na liderança da Série B

Neste sábado, o Goiás venceu de virada, fora de casa, o Atlético-GO por 2 a 1, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Estádio Antônio Accioly. Alix Vinícius marcou para os mandantes, enquanto Anselmo Ramon e Tadeu fizeram os gols dos visitantes.

FOI AQUI QUE PEDIRAM DICAS DE COMO TREINAR UM DRAGÃO? ??? DE VIRADA, O VERDÃO DERROTA O ATLÉTICO-GO NA CASA DELES E VENCE O CLÁSSICO POR 2 A 1! ?? Anselmo Ramon e Tadeu, de pênalti, marcaram os gols do Verdão!#ACGxGEC (1×2) #BrasileirãoB#SentimentoInexplicável pic.twitter.com/C98bFAisB9 ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 31, 2025

Com o resultado, o Goiás se isolou na liderança da Série B, com 24 pontos, quatro a mais que o Coritiba, segundo colocado. O Atlético-GO, por sua vez, segue na 14ª posição, com 11.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada da Série B. O Goiás recebe o Volta Redonda, enquanto o Atlético-GO visita o Athletico-PR.

Os gols do jogo

O Atlético-GO abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Em escanteio cobrado por Robert, Alix Vinícius marcou de cabeça. Aos 30, o Goiás chegou ao empate. Após cruzamento rasteiro de Juninho, Anselmo Ramon bateu forte no canto esquerdo para igualar o marcador.

Aos 52 minutos do primeiro tempo, Rafael Gava, do Goiás, foi derrubado por Ruan na grande área. O goleiro Tadeu converteu a cobrança e colocou o Verdão à frente do placar.

Na etapa complementar, o Atlético-GO pressionou, mas parou em grande atuação do goleiro Tadeu, que garantiu a vitória do Goiás.