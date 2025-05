De virada, Allan Puro Osso vence Jafel Filho em duelo de brasileiros no UFC Vegas 107

O simples fato de voltar a competir no octógono mais famoso do mundo após um hiato de mais de dois anos já era um motivo a ser comemorado por Allan Nascimento. Mas o sábado (31) do brasilleiro ficou ainda mais especial, já que sua volta à ativa foi implementada em grande estilo no UFC Vegas 107. Diante do compatriota Jafel Filho, 'Puro Osso', como é conhecido, mostrou coração e, de virada, conquistou a vitória na decisão unânime dos juízes.

Em um confronto disputado majoritariamente no solo, Allan viu o 'Pastor' levar a melhor no primeiro assalto. Com alguns ajustes no intervalo, Puro Osso voltou mais atento e superou o adversário da 'Nova União' nas parciais seguintes, também via luta agarrada. Nas papeletas, essa foi exatamente a interpretação dos árbitros, que pontuaram o combate em 29 a 28 a favor de Nascimento.

"Fazia um tempo. Sentiu minha falta, DC? Estou muito feliz em estar aqui, é o que eu amo fazer. É um novo começo no UFC. Tenho uma grande equipe comigo, grandes lutadores do UFC. Então me mantive no meio, isso faz diferença para nós. Cometi alguns erros no primeiro round, mas no segundo e terceiro consegui virar o jogo. E agora temos mais uma vitória", celebrou o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima'.

A luta

Allan começou o combate com um chute na panturrilha de Jafel, que respondeu com um cruzado de direita. Agressivo, o 'Pastor' marchou para frente, grampeou e colocou o rival contra a grade. Após uma troca de forças no 'clinch', o atleta da 'Nova União' conseguiu aplicar a queda e cair por cima. Após o berimbolo, Filho conseguiu atacar as costas de 'Puro Osso', de olho em um mata-leão. Nos segundos finais, Jafel encaixou uma guilhotina justa, mas viu o oponente ser salvo pelo gongo.

Melhor no primeiro assalto, Jafel iniciou o segundo marchando para frente, mas foi recebido por uma joelhada de encontro de Puro Osso. Na raça, o Pastor conseguiu a queda. Mas ao tentar uma transição, cedeu a posição e viu Allan raspar. Por cima, o representante da 'Chute Boxe Diego Lima' abriu vantagem na meia-guarda e levou a decisão para o último round.

Virtualmente empatados, os brasileiros começaram o terceiro e último assalto trocando golpes francos. Após o choque, o duelo foi para o solo com Jafel levando a melhor, atacando as costas. Na técnica, Puro Osso conseguiu se desvencilhar da pegada e caiu por cima. Após transição, Allan tentou encaixar um mata-leão, bem defendido pelo Pastor. O confronto encerrou com Puro Osso em posição de vantagem no chão.

Confira os resultados do UFC Vegas 107 até então:

Allan 'Puro Osso' venceu Jafel Filho por decisão unânime

Jordan Leavitt venceu Kurt Holobaugh por finalização no primeiro round

Bolaji Oki venceu Michael Aswell por decisão unânime

Alice Ardelean venceu Rayanne dos Santos na decisão unânime

