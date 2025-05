De olho no G6 do Brasileiro, Corinthians aposta em retrospecto positivo contra o Vitória

Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Corinthians já vira a chave e volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro novamente. Neste domingo, o Timão recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada.

O Timão está de olho no G6 do Brasileiro e aposta no retrospecto positivo contra o Vitória para, quem sabe, subir na tabela. Os comandados de Dorival Júnior miram voltar a vencer para recuperar a confiança após a queda precoce na Sul-Americana.

No recorte dos últimos 15 anos, Corinthians e Vitória ficaram frente à frente em 16 oportunidades. O Alvinegro paulista venceu oito desses jogos e saiu derrotado em apenas dois. As outras seis partidas, por sua vez, terminaram em empates.

A maior parte dos encontros entre os dois times foram pelo Campeonato Brasileiro. A exceção são os embates de ida e volta pela Copa do Brasil de 2018, quando Corinthians e Vitória duelaram nas oitavas de final. Na ocasião, o Timão saiu com a classificação às quartas.

O Corinthians encarou o Vitória com nove técnicos diferentes nos últimos 15 anos, entre treinadores efetivados e interinos. Adilson Batista, Tite, Mano Menezes, Cristóvão Borges, Fábio Carille, Osmar Loss, Jair Ventura, Raphael Laruccia e Ramón Díaz foram nomes que comandaram o time alvinegro contra o rival deste domingo.

Dessa forma, Dorival Júnior será o décimo técnico a ficar à beira do gramado contra o Vitória.

Na temporada passada, as equipes voltaram a duelar após cinco anos, já que o Vitória retornou à elite do Brasileirão. O Corinthians levou a melhor em ambas as oportunidades: venceu na Arena por 3 a 2 e, depois, ganhou no Barradão, de virada, por 2 a 1.

O último triunfo do Alvinegro sobre o Vitória contou com brilho do trio de ataque alvinegro: Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay. No jogo deste domingo, entretanto, o Timão não terá o camisa 9, que se recupera de uma lesão na coluna. O argentino e o holandês, por sua vez, ficam à disposição após voltarem de lesão.

Do que o Corinthians precisa para entrar no G6 nessa rodada?

O Corinthians ocupa a oitava posição na Série A, com 14 pontos. Neste momento, duas equipes são concorrentes diretas do Timão na briga pelo G6: Ceará e Bahia. O Vôzão é o sexto colocado, enquanto o Tricolor de Aço figura em sétimo lugar, ambos com 15 pontos.

O Timão, portanto, precisa somar três pontos se quiser sonhar com um lugar no G6 ainda nesta rodada. A equipe alvinegra chegaria aos 17 pontos, mas ainda precisaria torcer por tropeços de Ceará e Bahia.

O Bahia visita o São Paulo no Morumbis neste sábado, às 18h30. Já o Ceará recebe o Atlético-MG no Castelão no domingo, também a partir das 18h30.

Um empate ou uma derrota para o Vitória não interessam ao Corinthians, especialmente por jogar em casa. O time corintiano não subiria na tabela e poderia até perder posições, dependendo dos resultados dos rivais que figuram, atualmente, no meio da tabela.