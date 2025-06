Cuiabá vence Athletic, embala e entra no G-4 da Série B

O Cuiabá está de volta ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro - pelo menos de forma provisória. Na noite deste sábado, embalou a segunda vitória seguida, ao bater o Athletic-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, por 2 a 0. Matheusinho, duas vezes de falta, marcou os gols da vitória.

Com isso, o time mato-grossense subiu para quarta colocação com 18 pontos e terá que torcer por um tropeço do Remo, que ainda joga na rodada e tem 17. O Athletic-MG, por sua vez, conheceu a terceira derrota seguida e aparece na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com seis pontos.

O primeiro tempo do duelo disputado na Arena Independência foi bastante equilibrado, com chances para os dois lados. Mas o Cuiabá conseguiu abrir o placar em um lance de bola parada. Aos 12 minutos, Mateusinho cobrou falta com preciosidade e acertou um belo chute sem chances para Mateus Pasinato que só viu a bola entrar.

Depois do gol, o Cuiabá passou a segurar o resultado, enquanto o Athletic-MG tentava responder em contra-ataques. A melhor chance veio aos 39, quando Juan Christian arriscou de fora da área, mas mandou para longe. Por isso, o time mato-grossense foi para o intervalo com a vitória parcial.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu da mesma forma, com o Athletic-MG tendo pouca força de empatar. Enquanto isso, apesar de não fazer pressão, o Cuiabá teve mais algumas chances. Aos dois, Edu fez pressão e quase fez em dividida com Jefferson Luis. Já aos 22, o próprio Edu ficou cara-cara com o goleiro, mas chutou em cima do rival.

Mas, o segundo gol saiu mais uma vez em um lance de bola parada e mais uma vez dos pés de Mateusinho. Aos 41, o lateral-direito bateu falta de longe e acertou o ângulo, para marcar um golaço. Por isso, o Cuiabá venceu mesmo por 2 a 0.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, o Cuiabá recebe o Paysandu, na Arena Pantanal, às 21h35. Já na segunda-feira (dia 9), o Athletic visita o Amazonas, na Arena da Amazônia, às 21h.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC-MG 0 X 2 CUIABÁ

ATHLETIC-MG - Jefferson; Douglas Pelé (Gasolina), Sidimar, Alex e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Amorim, Max (Marllon) e David Braga (Alason Carioca); Yuri Silva (Caick) e Neto Costa (Gustavão). Técnico: Roger Silva.

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho, Guilherme Mariano, Alan Empereur e Sander (Léo Ataíde); Patrick De Lucca, Denilson (Lucas Mineiro) e Max (David); Juan Christian (Calebe), Derik Lacerda e Edu (Jadson). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Mateusinho, aos 17, do primeiro tempo e aos 41, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex, Amorim e Diego Fumaça (Athletic-MG) e Mateus Pasinato (Cuiabá).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

RENDA/PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).