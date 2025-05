Cruzeiro x Palmeiras: saiba informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Cruzeiro em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Esse será o último compromisso do Verdão antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes.

A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam nas primeiras posições da tabela. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira é o líder, com 22 pontos e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo, que é o vice-líder, com 21.

Já o Cruzeiro tem 20 pontos e ocupa o terceiro lugar, com 20. Assim, trata-se de um confronto direto pela ponta. O clube mineiro venceu o Fortaleza, na última rodada, por 2 a 0, no Castelão. A equipe comandada por Leonardo Jardim defende sua invencibilidade em casa, enquanto o Palmeiras ainda não foi derrotado como visitante neste ano.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira deve ter o atacante Bruno Rodrigues como único desfalque. O atacante ainda está em processo de transição física depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo. O meia-atacante Felipe Anderson, recuperado de um edema na coxa direita, volta a ser opção para o treinador.

Vitor Roque, que foi preservado na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, na quarta-feira, deve voltar ao time titular. No Allianz Parque, o Verdão fechou sua campanha na fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento.

O Cruzeiro já estava eliminado da Sul-Americana e apenas cumpriu tabela no empate por 1 a 1 com o Unión Santa Fe. Nesta partida, o treinador do time mineiro decidiu poupar alguns jogadores e mandou acampo uma equipe mista. A Raposa tem como desfalques o zagueiro Villalba (suspenso), João Marcelo, Matheus Henrique e Janderson (lesionados).

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO X PALMEIRAS

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 1° de junho de 2025 (domingo)



Hora: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Eduardo; Gabigol e Kaio Jorge.



Técnico: Leonardo Jardim

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio (Raphael Veiga); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira