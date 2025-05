Coritiba x Avaí: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

O Coritiba recebe o Avaí neste sábado, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR), em jogo válido pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão do Desimpedidos, RedeTV, Disney+ e da ESPN.

Último treino antes da próxima batalha! Estamos prontos pro jogo contra o Avaí. Nos vemos amanhã, no Couto, bem mais cedo! ?JP Pacheco | Coritiba pic.twitter.com/Ql0V6VS2fW ? Coritiba (@Coritiba) May 30, 2025

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva; Maicon, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Nicolas Careca e Gustavo Coutinho



Técnico: Mozart

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Brock e Raylan; Barreto, Mendes, JP e Marquinhos Gabriel; Cléber e Hygor



Técnico: Jair Ventura

Arbitragem

A partida será apitada por Bruno Pereira Vasconcelos, com os assistentes Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto. O VAR será conduzido por Douglas Marques das Flores.