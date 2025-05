Coritiba vence o Avaí dentro de casa e dorme na vice-liderança da Série B

O Coritiba recebeu o Avaí, neste sábado, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, o time da casa venceu por 2 a 1, com gols de Alex Silva e Carlos De Pena. Andrey marcou para os visitantes.

Com o resultado, o Coritiba vai aos 19 pontos conquistados e dorme na vice-liderança da Série B, enquanto o Remo ainda não entra em campo. Por outro lado, o Avaí cai para a 6ª posição, com 16 pontos somados.

O Coritiba volta a campo nesta quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), quando visita o Botafogo-SP, na Arena Nicnet. O Avaí encara o CRB no próximo sábado, às 20h30, na Ressacada. As duas partidas são válidas pela 11ª rodada da Série B.

? 2T | ? 54? | Fim de jogo e ????? ? ????????! ?? ???????? GIGANTE DO VERDÃO! Mais uma em casa! Marca aí + 3 pontos pro Verdão no Brasileirão! ? #CFCxAVA | 2??x1??

?? #CoxaNoBrasileiro pic.twitter.com/tfrWk0KcYx ? Coritiba (@Coritiba) May 31, 2025

Aos 34 minutos do primeiro tempo, o time da casa abriu o placar. Após lançamento longo de Filipe Machado, o goleiro Igor saiu mal do gol e Alex Silva aproveitou para tocar para o fundo das redes.

Já no segundo tempo, em cobrança de falta de Marquinhos Gabriel, a bola desviou na barreira, encobriu o goleiro e morreu no fundo do gol, aos 32 minutos.

Na reta final, em jogada pela ponta direita, Alex Silva encontrou Carlos De Pena, que recebeu dentro da área e bateu colocado, para garantir a vitória do Coritiba, aos 40 minutos.