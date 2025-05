Coritiba vence duelo direto contra Avaí e assume vice-liderança da Série B

O Coritiba não teve vida fácil, mas conseguiu embalar a terceira vitória seguida para chegar a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, recebeu e venceu o Avaí, por 2 a 1, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em duelo válido pela 10ª rodada. Alex Silva, o nome do jogo, abriu o placar para os donos da casa, Andrey empatou, mas Carlos de Pena deu a vitória aos paranaenses.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 19 pontos e está provisoriamente na segunda colocação, podendo ser ultrapassado pelo Remo, que tem 17 e ainda joga na rodada. O Goiás, mesmo com um jogo a menos, lidera com 20. O Avaí, que voltou a ser derrotado após três jogos, segue na parte de cima da tabela, em sexto com 16.

Mesmo jogando fora de casa, o Avaí começou melhor, tendo mais posse de bola logo no início, mas aos poucos o Coritiba conseguiu equilibrar a partida e criou algumas boas chances. Aos 17 minutos, Gustavo Coutinho disparou de fora da área e Igor Bohn fez boa defesa, sem dar rebote.

Porém, aos 34, o placar saiu do zero, mostrando efetividade com o Coritiba. Machado cruzou para Alex Silva, que perdeu o ângulo, mas mesmo arriscou e fez um bonito gol. Os minutos finais seguiram movimentados, mas o duelo foi mesmo para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta do intervalo, tudo mudou e o Avaí conseguiu empatar aos 32, após um lance polêmico que o árbitro havia expulsado Sebastián Gómez por uma cotovelada, mas voltou atrás após análise do VAR. Na cobrança de falta, Andrey contou com o desvio na barreira para vencer o goleiro Pedro Morisco.

Mas, o Coritiba não desistiu e pulou na frente do placar novamente aos 41. Alex Silva serviu Carlos de Pena, na entrada da área, que ajeitou e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro rival. Por isso, o time paranaense venceu mesmo pelo placar de 2 a 1.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Coritiba visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 18h. Já no sábado, o Avaí recebe o CRB, no estádio da Ressacada, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 AVAÍ

CORITIBA - Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca;

Machado (Geovane), Sebastián Gómez e Geovane Meurer (Carlos de Pena); Nicolas Careca (Lucas Ronier), Vini Paulista (Everaldo) e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart.

AVAÍ - Igor Bohn; Marcos Vinícius (Emerson Ramon), Jonathan Costa (Raylan), Pedrão, Eduardo Brock e Andrey; Barreto (Gaspar), JP (Mendes) e Marquinhos Gabriel; Cléber e (Hygor) Alef Manga. Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Alex Silva, aos 34, do primeiro tempo, Andrey, aos 32, e Carlos de Pena, aos 41 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Morisco e Sebastián Gómez (Coritiba) e Eduardo Brock (Avaí).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA/PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).