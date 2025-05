Corinthians x Vitória: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Corinthians e Vitória medem forças neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, casa corintiana.

O embate ainda contará com um espectador especial. Novo técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti estará na Neo Química Arena para acompanhar a partida deste domingo.

Os times chegam ao confronto em situações distintas na tabela do Brasileirão. O Corinthians aparece na oitava colocação, com 14 pontos e uma campanha regular. Já o Vitória está na zona de rebaixamento - ocupa a 17ª posição, com somente nove pontos.

Na Série A, o Corinthians vem de um empate sem gols contra o Atlético-MG em Belo Horizonte. Do outro lado, o Vitória não vence há dois jogos - perdeu para Bahia (2 a 1) e Santos (1 a 0) nas duas últimas rodadas.

O Corinthians treinou antes da partida contra o Vitória, pelo Brasileirão. ? Assista ao treino completo na Corinthians TV ?? https://t.co/w9lQ3ezTVJ#VaiCorinthians pic.twitter.com/a9mSdvppug ? Corinthians (@Corinthians) May 30, 2025

Mas se no Brasileirão os momentos são distintos, na Copa Sul-Americana isso não acontece. Tanto Corinthians como Vitória vêm de quedas decepcionantes no torneio continental. O Timão foi eliminado ao perder para o Huracán-ARG, fora de casa, por 1 a 0. Enquanto isso, o Leão também deu adeus à competição após ser derrotado pelo Universidad Católica-EQU na última rodada.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior não terá novos desfalques. As únicas baixas serão Yuri Alberto (fratura na vértebra L1 da coluna) e Gustavo Henrique (cirurgia para hérnia inguinal). Por outro lado, o treinador vive a expectativa de contar com Rodrigo Garro por mais minutos neste domingo.

Já Thiago Carpini não contará com Matheusinho, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O comandante também não terá à disposição os lesionados Raul Cáceres e Neris. Willian Oliveira e Hugo, por sua vez, estão em transição física. Em contrapartida, Pepê retorna de suspensão.

Felipe Fernandes de Lima (MG) será o árbitro da partida, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG). Caio Max Augusto Vieira (GO) ficará a cargo do VAR.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X VITÓRIA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 1º de junho de 2025, domingo



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri (Bidu); Raniele, Maycon (Breno Bidon), José Martínez (Garro) e Carrillo; Romero e Memphis Depay.



Técnico: Dorival Júnior

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos (Edu) e Janderson; Ricardo Ryller, Ronald e Baralhas; Gustavo Mosquito (Wellington Rato), Osvaldo e Renato Kayzer.



Técnico: Thiago Carpini