CT do Corinthians ganha novas cores e vira casa da seleção por 15 dias

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O CT Joaquim Grava virou uma espécie de Granja Comary paulista por aproximadamente 15 dias. O local recebeu treinos da seleção brasileira feminina e, a partir de segunda-feira, vira a casa dos comandados de Carlo Ancelotti.

O que aconteceu

Com jogos em São Paulo, as duas seleções farão atividades no Centro de Treinamento alvinegro. Enquanto o feminino faz jogos amistosos contra o Japão, o masculino tem dois compromissos pelas Eliminatórias, sendo o segundo deles na capital paulista.

CT Joaquim Grava durante treino da seleção brasileira feminina Imagem: Carolina Alberti/UOL

O CT foi "envelopado" com as cores e patrocinadores da seleção, e o time masculino "herdará" a estrutura utilizada pelo feminino. As comandadas de Arthur Elias treinaram no Joaquim Grava entre os dias 26 e 28 de maio, enquanto o time de Carlo Ancelotti usará o local no dia 2 de junho e também na preparação para o jogo contra o Paraguai.

A Neo Química Arena também foi "repaginada", mas terá que voltar aos tons originais por causa do Brasileirão. Isso porque entre os jogos das seleções feminina e masculina, o Corinthians receberá o Vitória, no domingo, às 18h30 (de Brasília), pelo campeonato nacional.

Treino da seleção brasileira feminina na Neo Química Arena Imagem: Carolina Alberti/UOL

'Clima de Copa' e novo uniforme

A seleção feminina estreou seu novo uniforme exclusivo na noite de ontem, enquanto o time masculino aguarda o lançamento da nova coleção. Os conjuntos mantêm as cores tradicionais, mas o escudo da camisa amarela foi centralizado, enquanto o da azul permanece à esquerda.

O time feminino também apareceu com novo conjunto para treinos, trocando os tons de azul pelo alaranjado.

A seleção ainda vivenciou uma prévia da Copa do Mundo de 2027, com direito a ônibus temático e "lembrete" na Neo Química Arena. Durante o treino da última quinta-feira, o estádio exibiu no telão as frases: "Em 2027, Habemus Copa" e "Competição de nível Mundial é em Itaquera".