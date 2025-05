Corinthians 'devolve' mais de 1.300 ingressos para o Fiel Torcedor

O Corinthians devolveu mais de 1.300 ingressos para o Fiel Torcedor, em diversos setores da Neo Química Arena, nesta semana.

O que aconteceu

O departamento de tecnologia do Timão identificou que os ingressos, antes parte do Fiel Torcedor, passaram a não ser comercializados pela antiga diretoria e ficavam retidos. Essas cortesias eram destinadas a parceiros comerciais e departamentos do clube, o que fazia com que as reservas antecipadas impedissem o acesso ao público geral, mesmo mesmo quando não eram usadas.

O UOL apurou que parte desses ingressos iam parar nas mãos de cambistas. Inclusive, em março deste ano, Marcelo Munhoes, chefe do TI, que retornou ao cargo nesta semana após pedir demissão em janeiro, havia feito uma denúncia sobre o caso.

Nós sabemos que existe aí o programa oficial do clube, que é o Fiel Torcedor, que é para onde os ingressos deveriam ir para que os torcedores conseguissem ter acesso aos jogos. De fato, o que acontece na atualidade é que uma parte desses ingressos -- eles vêm sido desviados do Fiel Torcedor para usuários e logins do clube -- são utilizados de forma como a diretoria achar conveniente.

Marcelo Munhoes, ao UOL, em 18 de março

Ainda segundo o chefe da tecnologia, o número de reservas havia crescido consideravelmente desde o início da gestão Augusto Melo. Neste contexto, aproximadamente 2 mil ingressos estavam sendo retidos por partida em um login chamado "Arrecadação - Vendas", sem descrição de destinatários ou concessionários da Arena.

Após o afastamento de Melo, o novo departamento de tecnologia fez um "pente fino" nos usuários. Foi a partir daí que lugares em setores variados (incluindo os mais populares) foram reincorporados ao Fiel Torcedor.

O público já terá acesso aos novos assentos via sócio-torcedor para o confronto diante do Vitória, no próximo domingo, na Neo Química Arena, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.