Corinthians anuncia novo chefe do departamento médico

O Corinthians anunciou neste sábado o novo chefe do departamento médico do clube. Trata-se do Dr. André Jorge.

O profissional foi escolhido para assumir a função deixada pela Dra. Ana Carolina Ramos e Côrte. Ela, que trabalhava no Corinthians desde 2018, foi desligada no último dia 19 de abril.

André Jorge atuava no departamento médico do clube desde janeiro de 2024. Com 24 anos de experiência, ele se destaca nas áreas de ortopedia, traumatologia e medicina regenerativa. Os doutores Eures Facci e João Marcelo seguem como integrantes do restante do DM.

A decisão se dá dias depois de Osmar Stabile tomar posse como presidente interino do Corinthians. Ele assumiu o posto após o afastamento de Augusto Melo, que teve o processo de impeachment aprovado pelo Conselho Deliberativo por conta do caso VaideBet.