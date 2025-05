Augusto de volta à presidência? Aliada diz que impeachment está anulado

Uma confusão tomou conta do Parque São Jorge durante esta tarde. A conselheira Maria Angela de Souza Ocampos, que disse ter assumido a presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians em meio ao afastamento de Romeu Tuma Júnior, determinou que Augusto Melo, alvo de impeachment na última semana, retorne à presidência do clube.

O que aconteceu

Aliada de Augusto, Maria Ângela diz ter anulado todos os atos de Tuma desde o início de abril — a votação do impeachment está dentro das decisões tomadas pelo então presidente do CD.

A conselheira ainda determinou que Augusto "reassuma imediatamente o cargo do qual foi indevidamente afastado". Ela atua como 1ª secretária do CD.

Maria Ângela se intitula "herdeira" do cargo pelo fato de Roberson de Medeiros, vice do CD, estar de licença médica.

Tuma, por outro lado, não reconhece o seu afastamento e afirma não ter sido notificado diante da possível volta de Augusto.

Todos os envolvidos estão no Parque São Jorge. Augusto, acompanhado de aliados, espera a saída de Osmar Stabile, que assumiu a cadeira. Enquanto isso, Maria Ângela afirma que o interino deve sair do prédio, pois não está mais no cargo.

