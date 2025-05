Como Luis Enrique superou drama familiar com morte da filha para levar PSG ao topo da Europa

O nome do técnico do PSG, Luis Enrique, é um dos mais falados nesta final da Liga dos Campeões, após a goleada na final contra a Inter de Milão. Mas outro também será lembrado, o de uma pequena garota: Xana, filha do treinador, falecida em 2019, quando tinha apenas nove anos de idade e cujo nome homenageia uma figura mitológica das Astúrias, região espanhola onde o técnico nasceu.

Ainda em vida, Xana pôde comemorar com o pai grandes momentos - o principal foi o título da Liga dos Campeões de 2015, na temporada em que Luis Enrique comandou o Barcelona de Messi, Suárez e Neymar também aos títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

Em 2019, Luis Enrique abandonou o cargo de técnico da seleção espanhola por alguns meses para cuidar da filha, que tratava de um osteossarcoma, um tipo de câncer nos ossos, nas idas e vindas entre casa e hospital. Xana faleceu naquele mesmo ano.

"Eu tenho memórias incríveis, pois minha filha gostava de festas. Tenho certeza que, onde quer que ela esteja, ela continuará festejando. Lembro de uma foto incrível que tenho com ela, na final da Liga dos Campeões, em Berlim, depois da conquista. Ela colocando uma bandeira do Barça no gramado. Espero poder fazer o mesmo com o PSG. Minha filha não estará lá fisicamente, mas estará lá espiritualmente. E para mim é muito importante", relatou Luis Enrique sobre a menina no documentário 'No tenéis ni p*** idea', sobre a trajetória dele, transmitido na Espanha e na França em 2024.

Após o falecimento da filha, Luis e a mulher, Elena Cullel, criaram a Fundação Xana, entidade beneficente que visa ajudar crianças em tratamento do câncer. "Xana está nos observando. Ela será sempre a estrela que guia nossa família", disse o treinador espanhol, com serenidade, no filme.

O treinador retomou a carreira alguns meses depois, voltando ao cargo da seleção espanhola, que comandou até a Copa do Mundo de 2022. Em junho do ano seguinte, chegou ao PSG.

CARREIRA

Desde que se tornou um dos clubes mais ricos do mundo, o PSG poucas vezes teve um técnico como estrela, com nomes como Thomas Tuchel, Laurent Blanc e Unai Emery sendo naturalmente ofuscados por jogadores como Neymar, Messi, Mbappé e Ibrahimovic. Mas isso mudou com Luis Enrique.

O clube não conta mais com estrelas de tanto renome, embora tenha ótimos jogadores como Dembélé e Kvaratskhelia. O principal nome do futebol jogado pela equipe francesa é o técnico, que imprimiu suas marcas de um futebol baseado em troca de passes e criatividade, mas também aproveitando características dos atacantes como drible e velocidade para contra-ataques.

Nas temporadas seguintes, os sucessos foram no Campeonato Espanhol e na Copa do Rei, enquanto o rival Real Madrid dominou a Liga dos Campeões. Luis Enrique deixou o Barcelona em 2017, e no ano seguinte assumiu a seleção espanhola.

Não obteve tanto sucesso no comando da Espanha, com a eliminação para Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 nos pênaltis e um futebol muitas vezes criticado pela falta de objetividade, apesar do bom relacionamento com o grupo formado principalmente por jovens jogadores e sem "medalhões".

Após a Copa, Luis Enrique chegou ao PSG com o desafio de lidar com as estrelas para construir um time forte coletivamente: Messi já havia saído e Neymar encaminhou a saída para o Al-Hilal pouco depois. Mbappé ainda estava no time francês e foi duramente cobrado pelo novo treinador para ajudar o time na defesa.

Na primeira temporada, o PSG foi campeão francês e da Copa da França, mas caiu nas semifinais da Liga dos Campeões para um surpreendente Borussia Dortmund. Mbappé deixou o PSG e foi para o Real Madrid, transferência que já havia sido especulada por anos, enquanto sobrou para Luis Enrique a tarefa de construir um time sem grandes estrelas, mas com futebol coletivo e bem jogado.

No começo da temporada, o PSG quase se complicou na Liga dos Campeões, tendo vencido apenas um dos primeiros cinco jogos na 'fase de liga'. Se recuperou e avançou com a 15ª melhor campanha, tendo que jogar uma espécie de repescagem - duas goleadas contra o Brest, por 3 a 0 e 7 a 0. Nas oitavas, superou o campeão inglês Liverpool - foi o melhor nos dois jogos, mas precisou dos pênaltis após perder por 1 a 0 em casa e devolver o placar na volta.

Nas quartas, superou o Aston Villa, e na semi, outro inglês, o Arsenal. Agora, Luis Enrique conseguiu uma façanha inédita para o PSG, com a vitória sobre a Inter de Milão - um passeio em campo do time francês, que dominou completamente a partida e venceu a Liga dos Campeões, grande sonho dos donos do clube.