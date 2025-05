Comemoração de título tem confusão, tiros e 80 presos na França, diz jornal

A comemoração do título inédito do PSG da Liga dos Campeões terminou em confusão e prisões em Paris. Na região da Champs-Élysées e nos arredores do Parque dos Príncipes, torcedor entraram em confronto com a polícia e ao menos 80 foram presos, segundo o jornal Le Parisien.

A confusão começou ainda no primeiro tempo, depois do PSG abrir o placar da final. Parte dos torcedores teria subido correndo a avenida com disparos de rojões e fogos de artifício. Imagens mostram bastante correria na região causada por explosões a nível do solo.

Situation confuse autour du Parc des Princes sur le deuxième but du Paris Saint Germain. Tirs de mortiers d'artifices et lacrymogènes. #PSGINT pic.twitter.com/n4VThnGeKj -- CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 31, 2025

A tropa de choque entrou em ação e entrou em conflito lançando gás lacrimogêneo e canhões de água. Houve disparos dos dois lados, segundo o jornal francês.

A prefeitura definiu o confronto como "parte do público mal-intencionado". A segurança na região já havia sido reforçada por ser local de reunião de torcedores.