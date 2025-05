Começo e "fim": Estêvão se despede do Brasileiro contra mesmo rival e palco de estreia pelo Palmeiras

Estêvão está vivendo o processo de despedida do Palmeiras antes de se apresentar ao seu novo clube, o Chelsea. Neste domingo, a Cria da Academia fica à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marca o último jogo do atacante em território brasileiro nesta passagem pelo Verdão.

E foi justamente contra a Raposa que Estêvão fez sua estreia na equipe profissional palmeirense, no dia 6 de dezembro de 2023, pela última rodada do Brasileirão. Naquela oportunidade, Estêvão entrou aos 33 minutos do segundo tempo, no Mineirão, na vaga de Mayke. O duelo terminou empatado por 1 a 1 e confirmou o título nacional do Palmeiras.

Belo Horizonte foi "casa" de Estêvão por cerca de cinco anos. O atacante chegou à Raposa em 2017 e se despediu em 2021, quando completou 14 anos e assinou o primeiro contrato de formação com o Palmeiras. Assim, não chegou a jogar no time profissional do Cruzeiro e completou a formação no Verdão.

Ele assinou seu primeiro contrato principal com o Palmeiras em 2023, ao completar 16 anos, com três anos de furação (2026), máximo permitido pela Fifa. Já destaque na base, atuou até mesmo em categorias acima de sua idade e ganhou a primeira chance com o técnico Abel Ferreira aos 16 anos. Antes do segundo semestre de 2024, firmou-se no time principal e teve a venda selada ao Chelsea por R$ 358 milhões.

Na época, Estêvão tinha apenas 18 anos e só poderia ter a negociação concluída quando completasse 18 anos, o que acontecei em abril deste ano. Mas, no acordo, o Palmeiras conseguiu segurá-lo por mais uns meses para que ele pudesse disputar a Copa do Mundo de Clubes pelo Verdão. O torneio será disputado entre junho e junho, nos Estados Unidos.

Portanto, o duelo contra o Cruzeiro é o último de Estêvão pelo Brasileirão, já que depois do torneio internacional ele viaja à Inglaterra. Mas, essa não é ainda a despedida oficial do atleta do Verdão. Ele tem, pelo menos, mais três jogos (Porto, Al-Ahly e Inter Miami) válidos pela primeira fase do Mundial.

O duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, pela 11ª rodada do Brasileirão, acontece neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. O Verdão é o líder, com 22 pontos, enquanto a Raposa tem 20 e ocupa o terceiro lugar.