Com gol e defesas de Tadeu, Goiás vira sobre o Atlético-GO e volta à liderança da Série B

Em clássico quente do início ao fim, o Goiás superou o Atlético-GO por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os três gols saíram no primeiro tempo, que contou com confusão no finalzinho. O goleiro esmeraldino Tadeu foi o grande nome do duelo, marcando o gol da virada, de pênalti, e realizando diversas defesas difíceis.

O Goiás não vencia um clássico desde abril de 2023, quando fez 3 a 1 no próprio Atlético-GO no segundo jogo da final do Campeonato Goiano. A vitória foi amarga, já que o time perdeu o título nos pênaltis.

Com o resultado, o Goiás alcança seis jogos sem perder na Série B, sendo cinco vitórias e um empate. Embalado, o time, que tinha sido ultrapassado momentaneamente por Coritiba (19) e Novorizontino (19), recupera a liderança, agora com 23 pontos. Já o Atlético não vence há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas seguidas. Assim, segue com 11 pontos, perto da zona de rebaixamento (Z-4).

Jogando em casa, o Atlético tomou a iniciativa e abriu o placar logo aos oito minutos, usando a bola parada. Robert cobrou escanteio e Alix Vinicius apareceu para completar de cabeça. A bola ainda desviou no zagueiro Anthony antes de entrar. Depois, Sandro Lima ainda balançou a rede para o time rubro-negro, mas estava impedido.

Aos poucos, o Goiás passou a se soltar no jogo e empatou aos 29 minutos. Juninho foi acionado na direita e cruzou rasteiro. Anselmo Ramon, na marca do pênalti, finalizou no cantinho para vencer o goleiro Lucas Barreto, que ainda tocou na bola.

Quando tudo parecia encaminhado para um primeiro tempo empatado, o VAR entrou em ação aos 48 minutos para marcar pênalti a favor do Goiás. O lateral Ruan Teixeira caiu na área e claramente puxou a bola com a mão. Na cobrança, o goleiro Tadeu deslocou o goleiro para virar o placar. Foi o sexto gol dele na temporada, artilheiro do time esmeraldino.

Na comemoração, Tadeu beijou o escudo do Goiás. Todo o estádio estava com torcedores do Atlético, pois o clássico passou a ser disputado com torcida única. Os jogadores atleticanos entenderam como provação e partiram para cima, iniciando confusão. Tadeu apenas saiu de perto, mas mesmo assim foi advertido com cartão amarelo, gerando revolta.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético iniciou com ritmo muito forte. No primeiro lance, Federico Martínez roubou a bola de Anthony e saiu na cara de Tadeu, que abafou o adversário e fez grande defesa. Em outro lance em cima de Antony, Rhaldney ganhou dentro da área, na direita e chutou sem ângulo. Tadeu abafou em outra defesa importante do goleiro.

O Atlético seguiu no ataque e, quando Tadeu não defendia, a bola ia para fora. Rhaldney deu belo passe de calcanhar dentro da área para Marcelinho, que chutou forte, mas pegou muito embaixo e a bola saiu por cima.

Tadeu estava realmente em uma noite inspirada. Ele evitou o empate ao defender cabeçada à queima-roupa de Guilherme Romão. A bola caminhou sobre a linha e o VAR precisou revisar o lance. Pouco depois, Alejo Cruz no canto e o goleiro, bem posicionado, conseguiu defender de manchete.

Ainda deu tempo para dois ataques perigosos do Goiás. Juninho chutou dentro da área, mas Lucas Barreto fez ótima defesa ao esticar o braço esquerdo. Depois, Arthur Caíke chutou cruzado e acertou a trave. Apesar dessas inúmeras tentativas, o placar não se alterou: o Goiás venceu mesmo por 2 a 1.

Na 11ª rodada, os dois times voltam a campo no domingo (dia 8). Às 16h, o Goiás recebe o Volta Redonda no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO). Depois, às 18h, o Atlético visita o Athletico na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 2 GOIÁS

ATLÉTICO - Lucas Barreto; Ruan, Matheus Felipe, Alix Vinicius e Conrado (Guilherme Romão); Willian Maranhão, Rhaldney (Alejo Cruz) e Robert Santos (Kauan); Marcelinho (Caio Dantas), Sandro Lima e Federico Martínez (William Pottker). Técnico: Fábio Matias.

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Anthony (Gonzalo Freitas) e Willean Lepo (Baldória); Marcão Silva, Juninho e Rafael Gava (Lucas Lovat); Welliton (Jajá), Anselmo Ramon e Pedrinho (Arthur Caíke). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Alix Vinicius, aos oito, Anselmo Ramon, aos 29, e Tadeu, aos 51 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Romão e Robert Santos (Atlético). Tadeu, Diego Caito, Luiz Felipe e Anselmo Ramon (Goiás).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).