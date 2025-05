Com Felipe Anderson, Palmeiras encerra preparação para visitar o Cruzeiro; veja provável escalação

Na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para visitar o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

O treino começou com uma ativação muscular no centro de excelência. Em seguida, os jogadores foram ao campo e fizeram uma atividade tática, com ênfase em saídas de bola, marcações e movimentações específicas, sob o comando do técnico Abel Ferreira.

Um exercício recreativo encerrou os trabalhos.

Treino concluído e viagem chegando! ?? A preparação pro confronto com o Cruzeiro tá finalizada ? ? https://t.co/RZIf0vd2sN pic.twitter.com/Uj4w1pMV7c ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 31, 2025

Provável escalação do Verdão

Desfalque do Palmeiras nas últimas duas partidas, Felipe Anderson se recuperou de um edema na coxa direita e treinou normalmente com o restante do elenco. Vitor Roque, poupado no duelo contra o Sporting Cristal, na última quarta-feira, também participou das atividades sem restrições.

A dupla estará à disposição do treinador Abel Ferreira para enfrentar o Cruzeiro. Por outro lado, o treinador português não vai poder contar com os zagueiros Murilo e Gustavo Gómez, ambos suspensos por acúmulo de cartões.

Assim, a provável escalação do Palmeiras para o duelo deste domingo tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio (Raphael Veiga); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Verdão é o líder do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos conquistados. Por outro lado, o Cruzeiro ocupa a 3ª posição, com 20 pontos.