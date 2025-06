Com dois gols de falta, Cuiabá vence o Athletic e entra no G4 da Série B

O Cuiabá venceu o Athletic por 2 a 0, neste sábado, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Mateusinho foi o grande destaque da partida, com dois gols de falta.

Com o resultado, o Dourado subiu para a quarta posição, com 18 pontos. Do outro lado, a equipe mineira aparece em 18º lugar, na zona do rebaixamento, com apenas seis pontos somados.

O Cuiabá volta aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Paysandu. A bola rola às 21h35 (de Brasília), na Arena Pantanal. O Athletic, por sua vez, enfrenta o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith, às 19h30 do dia 9. Ambos os duelos são válidos pela próxima rodada da Série B.

Vencemos! Grande vitória sobre o Athletic-MG, jogando fora de casa. É o quinto triunfo do Dourado na Série B!

Parabéns, gurizada! ATL 0-2 CUI#OrgulhodeMatoGrosso #BrasileiroB #ATLxCUI pic.twitter.com/jYcrqOCmcg ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) June 1, 2025

O jogo

Os visitantes abriram o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Mateusinho, de falta, acertou uma bela cobrança para o fundo das redes.

Já aos 41 minutos da etapa complementar, o roteiro se repetiu. Em uma falta pela lateral, Mateusinho bateu direto para o gol e surpreendeu o goleiro Jefferson Luis, fechando o placar.