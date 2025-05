Piastri faz a pole no GP da Espanha, e Bortoleto tem melhor classificação

Oscar Piastri foi o mais rápido no classificatório e fará a pole do GP da Espanha, enquanto o brasileiro Gabriel Portoleto registrou terá sua melhor posição no grid na oitava etapa da temporada de 2025 da F1.

O piloto australiano da McLaren confirmou a dianteira com volta de 1min11s546. Ele conquistou a sua quarta pole no ano.

Lando Norris, seu companheiro de equipe, e Max Verstappen, da Red Bull, completaram o "pódio" da classificação. Eles fizeram tempos de 1min11s765 e 1min11s848, respectivamente.

Gabriel Bortoleto foi o 12º, registrando sua melhor posição no grid no ano. Até então, o brasileiro havia chegado no máximo em 13º, no GP de Miami. No circuito de Barcelona, o brasileiro passou perto de avançar para o Q3.

O GP da Espanha começa às 10h de amanhã. Piastri é o atual líder da temporada, com 161 pontos e seguido de perto Norris, e vai em busca de sua 5ª vitória. Seu colega britânico, no entanto, foi o vencedor da última corrida, em Mônaco.

Classificação do GP da Espanha

Oscar Piastri (Mc Laren ) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Nico Hulkenberg (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto ( Alpine ) Yuki Tsunoda (Red Bull)

Bortoleto em classificatórios no ano