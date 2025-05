Classificação do GP de Barcelona de F1 2025: horário e onde assistir ao vivo

O treino classificatório para definir a ordem de largada do GP de Barcelona de Fórmula 1, acontece hoje (31), às 11h (de Brasília).

Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Na última etapa da Fórmula 1, disputada nas ruas de Mônaco, Lando Norris, da McLaren, saiu vitorioso. Ele foi seguido por Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, também da McLaren, que completaram o pódio.

O Grande Prêmio da Espanha será a terceira corrida da chamada "temporada europeia" da F1. A expectativa é de mais uma prova acirrada na tradicional pista de Barcelona.

Esta também será a última edição do GP da Espanha no circuito da Catalunha. A partir de 2026, a corrida será realizada no novo circuito de Madring, que está em construção na capital espanhola.

Treino classificatório da F1 -- GP de Barcelona de F1