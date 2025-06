Charlie Bays no hall dos campeões do GP Copa São Paulo

Neste sábado, o GP Troféu Roberto Luiz Joppert, a 1.55m, disputado em percursos distintos, foi a principal atração da 54ª Copa São Paulo, o mais antigo concurso hípico da Sociedade Hípica Paulista. Charlie Bays e Ninety Stone Pullman, Brasileiro de Hipismo de dez anos, foram os únicos a zerar o segundo percurso, em 59s36, fechando com apenas uma falta trazida da primeira volta.

A disputa sob dois percursos, a 1.55m, válida pela quarta etapa do ranking Senior Top 2025, teve alto grau de dificuldade técnica com armação de Gabriel Malfatti. Dos 24 conjuntos a postos na somente um zerou o percurso inicial, outro fechou com apenas um ponto e outros quatro com um derrube (equivalente a quatro pontos) e os 12 melhores voltaram para o segundo e decisivo percurso.

A amazona top de Santa Catarina Mariana Cassettari com Cornets Goldra JMen, de 13 anos, foi última em pista por ter sido a única a zerar a priemeira passagem e acabou fechando o segundo percurso com seis pontos perdidos (uma falta e dois pontos por excesso de tempo),em 60s02. Já a terceira colocação coube ao medalhista pan-americano Cesar Almeida montando Nefertite do Aretê Império Egípcio, oito pontos, 57s43.

"Foi emocionante. Esse ano está sendo fenomenal para o Ninety Stone. Com ele ganhei o meu primeiro Clássico no Torneio de Verão e agora nosso primeiro GP. Não tenho palavras para descrever esse momento de verdade, um cavalo que está com 10 anos e eu formei ele desde o começo", comemorou o campeão, de 38 anos. "Agradeço ao proprietário dele Alexander Schmidt que acredita nesse projeto comigo. Essa é a nossa segunda temporada na categoria Senior Top e estamos com tudo tentando ver onde a gente consegue chegar", acrescentou Charlie.

José Roberto Reynoso Fernandez Filho, tricampeão da Copa São Paulo 2014/2015/2016, montando Innsbruck Cooper chegou em quarto lugar, por São Paulo, seguido campeão do ranking Senior Top 2024, Flávio Grillo com Lorentino JMen e Luiz Felipe Pimenta Alves com Zaha JC, ambos representando Brasília. A disputa distribuiu 200 mil reais em premiação.

Com o resultado no GP, Charlie assumiu a vice-liderança do ranking brasileiro Senior Top com 138 pontos. O atual campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha - campeão da prova preparatória e dos GPs na primeira e terceira etapa - não competiu na Copa São Paulo por estar em atividade no circuito europeu e segue na liderança do ranking com 162 pontos. Flávio Grillo vem em terceiro com 117 pontos.

As próximas três etapas do ranking Senior Top acontecem na CSN5* Village Mall, na Sociedade Hípica Brasileira no Rio de Janeiro, entre 18 e 22/6, no Brasileiro Senior Top, no Clube Hípico de Santo Amaro em São Paulo, entre 9 e 13/7, e depois retorna para Hípica Paulista no 35º Concurso Internacional e Nacional Indoor, entre 19 e 24/8.

Neste domingo, o Clássico Troféu Raul Lara Campos encerra a 54ª Copa São Paulo, a partir das 14h (de Brasília).