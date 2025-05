Champions: Torcedores do PSG arrancam grama do estádio após título; veja

Após a vitória do PSG sobre a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, os torcedores da equipe francesa invadiram o campo e arrancaram pedaços do gramado da Allianz Arena, em Munique.

O que aconteceu

Os torcedores do PSG pegaram pedaços do gramado como lembranças da partida histórica. Foi o primeiro título da Liga dos Campeões da equipe - e apenas o segundo de um time francês.

A torcida invadiu o campo, os jogadores tiveram que ser retirados. Estão até retirando pedaços do gramado. Que loucura! Foi uma festa linda e, no final, acontece isso. Os torcedores não saem, não arredam o pé. Teve sinalizadores durante a partida. Agora, a segurança do estádio tentando acalmar os ânimos.

Yara Fantoni

O PSG venceu a Inter de Milão por 5 a 0, maior goleada da história de uma final de Liga dos Campeões. Doué (duas vezes), Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu marcaram os gols dos franceses.

A temporada de PSG e Inter ainda não acabou - ambos estão na disputa do Super Mundial de Clubes, entre junho e julho. Os franceses estão no grupo B, ao lad de Botafogo, Atlético de Madri (ESP) e Seattle Sounders (EUA); já os italianos estão no Grupo E, que também conta com Monterrey (MEX), River Plate (ARG) e Urawa Reds (JAP).

