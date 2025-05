Champions: Beraldo encontra nova função no PSG com aprendizado de Cotia

O zagueiro Beraldo vem encontrando uma nova função no PSG (FRA) na temporada 2024/25: a de zagueiro central, como aprendeu nas categorias de base do São Paulo.

O que aconteceu

Beraldo vem atuando mais como zagueiro central (da direita da dupla defensiva) do que como quarto zagueiro (da esquerda) na temporada. O jogador revelado pelo São Paulo disputa hoje a final da Liga dos Campeões, mas deve ficar no banco da dupla Marquinhos e Pacho.

Nas categorias de base, quando era treinado pelo ex-jogador Alex, Beraldo atuava pelo lado direito pois seu parceiro de zaga também era canhoto. O defensor atuava ao lado de Luizão, que também subiu ao profissional e acabou assinando um pré-contrato com o West Ham (ING).

Beraldo explodiu no profissional atuando pelo lado esquerdo da zaga e se destacando por ser um zagueiro construtor. Campeão da Copa do Brasil com Dorival Jr, ele tinha papel fundamental na saída de jogo e caiu no gosto do treinador que sempre preferiu um canhoto do lado esquerdo.

No entanto, o próprio Beraldo não vê problemas de atuar pelo lado direito e até gosta. Ele acredita que consegue sair jogando por dentro quando necessário e o fato de ter bom passe e visão o credencia para construir também dessa forma.

Em seu primeiro ano no PSG, Beraldo chegou a ser improvisado como lateral-esquerdo diante de lesões no elenco. O posicionamento incomodava a comissão técnica da seleção brasileira que não via Beraldo atuando daquela forma com a amarelinha, mas sim do lado esquerdo da defesa — como foi titular nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Ele está novamente na lista de convocados, agora por Carlo Ancelotti.

Ainda que Marquinhos e Pacho sejam a dupla titular, Beraldo soma 33 jogos no ano. Ele e Marquinhos têm 28 jogos como dupla de zaga, sendo 27 pelo PSG e um pela seleção, com aproveitamento de 77,4%: 20 vitórias, cinco empates e três derrotas.

Na tarde deste sábado, Beraldo e Marquinhos podem se tornar o 18º e 19º brasileiros a conquistar uma tríplice coroa europeia, pois o PSG já levantou os troféus da Ligue 1 e da Copa da França. A lista tem nomes como Júlio Cesar, Lúcio, Maicon, Thiago Motta e Kerlon com a Inter de Milão de 2009/10, Dante, Rafinha e Luiz Gustavo no Bayern de 2012/13, e Neymar, Daniel Alves, Rafinha Alcântara, Adriano e Douglas no Barcelona de 2014/15, além de mais recentemente Éderson no City de 2022/23.