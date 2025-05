Carlo Ancelotti visita Cristo Redentor pela primeira vez

Na manhã deste sábado, o técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, tirou um tempo para conhecer as belezas da capital carioca. Ele visitou um dos cartões postais da cidade: o Cristo Redentor.

Durante a visita, o comandante italiano recebeu a benção do Padre Omar, reitor do Santuário, que conversou com Ancelotti sobre o prefácio que escreveu para o livro "Más allá de los limites - El deporte según el Papa Francisco", de Papa Francisco.

Ancelotti foi acompanhado por Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, pelos auxiliares técnicos Paul Clement e Francesco Mauri, e pelo analista de desempenho Simeone Montanaro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Após a visita ao Cristo Redentor, o grupo desceu rumo ao Mirante Dona Marta. Lá observaram o Pão de Açúcar, a Praia de Copacabana, a Enseada de Botafogo, o Maracanã e o Estádio de Laranjeiras, o qual recebeu a primeira partida da história da Seleção, no dia 21 de julho de 1914,

Carlo Ancelotti já conheceu também a sede da CBF e a estrutura da Granja Comary, além de ter assistido aos jogos do Flamengo e do Botafogo, pela fase de grupos da Libertadores.

Ancelotti comandará seu primeiro treino na próxima segunda-feira (2), com foco nas partidas contra o Equador, na quinta-feira (5), em Guaiaquil, e Paraguai, na terça-feira (10), na Neo Química Arena.