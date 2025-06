Bruno Lopes sofre nocaute avassalador em menos de dois minutos no UFC Vegas 107

Bruno Lopes vivenciou uma noite para esquecer neste sábado (31), no UFC Vegas 107. Disposto a dar um show para os fãs após vencer sua estreia no Ultimate, o brasileiro tinha grandes planos para o confronto diante de Dustin Jacoby. Mas a teoria não se comprovou na prática, e 'Brunão' acabou nocauteado pelo rival americano ainda no primeiro round, com menos de dois minutos de combate.

Após iniciar a disputa dominando o octógono, o lutador de Cotia (SP) foi alvo de um jab certeiro de Jacoby, que representou o início do fim. Diante de um especialista na trocação, Bruno não conseguiu se recuperar a tempo e, com outros ataques contundentes, acabou nocauteado. O revés para o americano freou os planos de 'Brunão', que mirava uma luta contra um rival ranqueado entre os meio-pesados (93 kg) na próxima rodada.

A luta

Bruno iniciou o confronto encurralando Jacoby. Mas um jab desferido pelo americano fez o brasileiro recuar. Sentindo o cheiro de sangue, Dustin partiu com tudo para cima e, com uma saraivada de golpes, 'apagou as luzes' de 'Brunão', obrigando o árbitro a interromper a luta.

Confira os resultados do UFC Vegas 107 até então:

Dustin Jacoby venceu Bruno Lopes por nocaute no primeiro round

Ketlen Vieira venceu Macy Chiasson por decisão unânime

Zachary Reese venceu Dusko Todorovic por decisão unânime

Allan 'Puro Osso' venceu Jafel Filho por decisão unânime

Jordan Leavitt venceu Kurt Holobaugh por finalização no primeiro round

Bolaji Oki venceu Michael Aswell por decisão unânime

Alice Ardelean venceu Rayanne dos Santos na decisão unânime

