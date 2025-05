Brahian Palacios é desfalque do Atlético-MG contra Ceará

O Atlético-MG divulgou um desfalque na delegação que seguiu para a cidade de Fortaleza, local do jogo deste domingo contra o Ceará, pelo Brasileirão. O atacante Brahian Palacios ficou fora da lista dos relacionados para o confronto da 11ª rodada.

Com uma gastroenterite, o atleta não reuniu condições para viajar com o resto do elenco. Outros nomes entregues ao departamento médico estão fora do jogo: o lateral Guilherme Arana (coxa direita) e os atacantes Tomás Cuello (coxa direita), Cadu (joelho direito) e Caio Maia (joelho direito).

No treino da manhã deste sábado, o técnico Cuca comandou inicialmente uma atividade técnica e tática no campo 1 do CT. Na sequência, houve o trabalho de finalizações e bolas paradas com o elenco.

Veja os relacionados do Atlético-MG

Goleiros

Everson e Gabriel Delfim.

Laterais

Natanael, Saravia e Caio.

Zagueiros

Alonso, Igor Rabello, Ivan Román, Lyanco, Rômulo e Vitor Hugo.

Meio-campistas

Rubens, Bernard, Fausto Vera, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes, Patrick e Gustavo Scarpa.

Atacantes

Hulk, Rony, Júnior Santos e João Marcelo.