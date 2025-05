Bom e barato? PSG campeão da Champions aposta em qualidade distribuída

O primeiro título da Liga dos Campeões veio na temporada seguinte à saída de Mbappé, último remanescente do grande trio de estrelas, que ainda incluía Messi e Neymar. No Fim de Papo, Renato Maurício Prado e Rafael Reis avaliaram a nova cara da equipe parisiense.

Apesar de ter jogadores com menos destaque mundial que os já citados, o investimento do PSG para a temporada não foi pouco: a equipe tem o sexto elenco mais caro da Europa.

RMP: 5 a 0 ficou barato

Não teve jogo, a verdade é essa. Só um time jogou. A Inter de Milão já começou retrancada, estilo clássico do futebol italiano, esperando o contra-ataque, e o PSG meteu dois gols logo de cara. Acabou ali. E, olha, cinco foi barato.

Renato Maurício Prado

Rafael Reis: Projeto PSG ainda é dos mais caros do mundo

Esse PSG é diferente dos outros que a gente viu nos 14 anos de projeto Qatar, [...] um dos projetos mais caros do futebol mundial - e que continua caro. A questão é que hoje, em vez de se pagar um absurdo por Neymar, Mbappé e Messi, o dinheiro está mais dividido entre vários bons jogadores, que estariam na segunda prateleira do futebol mundial e que estão pedindo passagem para a primeira.

Rafael Reis

