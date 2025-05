Beraldo celebra título da Liga dos Campeões com o PSG: "A ficha não vai cair"

Pela primeira vez na história, a tão sonhada Champions League é do Paris Saint-Germain. O time francês atropelou a Inter de Milão na tarde deste sábado, na Allianz Arena, em Munique, por 5 a 0, e conquistou o título inédito do torneio continental. Após a partida, o zagueiro Beraldo, revelado nas categorias de base do São Paulo, celebrou a conquista.

"Acho que a ficha não vai cair de poder estar no segundo ano e já ser campeão da Champions, de fazer história nesse clube. Nossa equipe merece muito, principalmente o Marquinhos que lutou tanto, todos se acolheram para ajudá-lo nisso", disse à TNT Sports Brasil.

"Todo mundo é jovem em nosso elenco, mas temos experiência para poder jogar por PSG e pelas seleções. A gente sabe como é pesada essa camisa do PSG. A gente não tem noção de como será a comemoração em Paris, vamos tentar aproveitar esse momento com a família", completou.

Ele fez história pelo São Paulo, foi para Paris... e fez história de novo! ???? Lucas Beraldo, mas pode chamar de VENCEDOR! ? pic.twitter.com/KrnqNggHrt ? Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) May 31, 2025

O brasileiro de 21 anos não entrou em campo na final. Ele ficou apenas no banco de reservas. O garoto foi utilizado em quatro dos 17 jogos do clube francês no torneio. Ele foi titular em apenas um.

Além da Liga dos Campeões, Beraldo também foi campeão com o PSG do Campeonato Francês e da Copa da França nesta temporada.