Avaí e Cuiabá miram G-4 em dia de clássico goiano na Série B

A 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência neste sábado, com mais três jogos. Os destaques ficam para o clássico goiano entre Atlético-GO diante do Goiás, enquanto Avaí e Cuiabá tentam retornar ao G-4 - zona de acesso - da competição nacional.

Os jogos do dia começam a partir das 16h, quando Coritiba e Avaí fazem um duelo direto por vaga no G-4 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ambas as equipes possuem 16 pontos, mas os paranaenses levam vantagem no número de vitórias (5 a 4), iniciando a rodada na terceira colocação, enquanto os catarinenses aparecem em quinto.

Pouco mais tarde, às 18h30, o Goiás tenta manter a vantagem na liderança diante do Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly. Com 20 pontos, os visitantes não podem ser ultrapassados nesta rodada, enquanto o time da casa, com 11, tenta fugir da parte de baixo da tabela.

Em Belo Horizonte, acontece o duelo entre Athletic-MG e Cuiabá, no Independência, às 20h30, onde os adversários têm objetivos distintos. Com 15 pontos, em sétimo, o Cuiabá tenta retornar ao G-4, enquanto os mineiros, com seis, tentam deixar a zona de rebaixamento.

No domingo, mais três jogos movimentam a 10ª rodada. A partir das 16h, Operário-PR e Athletico-PR se enfrentam no Estádio Germano Krüger, em confronto estadual. Às 18h, é a vez de CRB e Remo medirem forças no estádio Rei Pelé, pouco antes de Volta Redonda e América-MG, às 20h30, no Raulino de Oliveira.

A rodada termina na segunda-feira, com mais dois jogos. A partir das 19h, Chapecoense e Amazonas se enfrentam na Arena Condá, enquanto Paysandu e Criciúma medem forças no estádio da Curuzu, às 21h, em Belém (PA).