Auxiliar diz que São Paulo estava melhor, mas gol sofrido mudou o jogo

O auxiliar técnico Maxi Cuberas, que comandou o São Paulo em mais uma suspensão de Luis Zubeldía, afirmou que o São Paulo vinha melhor na segunda etapa, mas que o gol mudou o panorama do jogo, que terminou em derrota por 2 a 1 para o Bahia.

No primeiro tempo, Bahia controlou o jogo nos últimos 15 minutos. Nos primeiros 30, a equipe esteve bem organizada, teve suas situações e algumas transições não pudemos finalizar bem. No segundo tempo, tivemos um par de situações. O futebol tem isso. Quando estamos melhor, nos golpeiam. Aos dez, convertem. Seguimos buscando o resultado, mas voltam a fazer um gol inesperado. A equipe seguiu sempre com a intenção de reverter o resultado, se entregou ao máximo. Teve situações e faltou finalizar da melhor maneira. Como dizíamos antes do jogo, adversário vem consolidado, com bons jogadores, se reforçou bem. A equipe deu o seu máximo e isso nos deixa tranquilo, sabendo que houve muita dificuldade. Vamos trabalhar, recuperar os jogadores que estão machucados. Contra o Vasco temos que voltar a vencer.

Elenco curto e jovens. "É uma realidade. Temos o elenco muito curto e andamos tendo muitos machucados. Hoje havia 12 jovens de Cotia. Alguns começaram, outros entraram, outros ficaram só no banco. A equipe está dando o máximo. Essas são dificuldades. Estamos competindo com equipes muito fortes. Bahia hoje veio com equipe que já tinha no ano passado e somou reforços. Assim é a maior parte das equipes. É difícil. Nós, os jogadores e a diretoria não buscamos desculpas. Sabemos que precisamos trabalhar e consolidar os jovens. Focar no próximo jogo e vencer. O torneio é muito grande e vamos finalizar em cima como todos queremos".

Dez desfalques. "Foram lesões muito cedo, muitas e juntas. Algumas por azar. Foram poucas lesões musculares, que os jogadores se recuperam mais rapidamente. A equipe vai jogando muitas partidas importantes e ao somar mais jogos está mais perto de sofrer outras lesões, que foi acontecendo neste tempo. Por isso estamos nessa situação. Temos que seguir, trabalhar, recuperar o mais rápido possível os que estão fora. Acreditamos que a equipe está competindo bem, dando o máximo. Creio que a equipe foi competitiva. Quando estávamos melhores no segundo tempo, eles encontraram o gol e isso mudou o jogo. Estamos competindo em todos os torneios, ainda que no Brasileirão não tenhamos os pontos que queremos"

Parada para recuperar atletas. "Não estamos contentes porque queremos ter mais pontos. Pelo que a equipe fez até o momento, poderíamos ter mais pontos. Queríamos estar mais acima, porque o São Paulo precisa. Nós queremos, mas sabemos que o Brasileirão é grande e estamos sofrendo com distintos problemas. Durante esse período (de parada) vamos recuperar muitos jogadores. Com todos juntos, vamos conseguir ficar mais acima. Esperamos que sim (ter voltas). Mas não podemos antecipar o tempo de recuperação dos jogadores. O mais perto é Marcos Antônio, desde que o Departamento Médico o libere, os outros temos que ter mais cautela"