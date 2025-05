Auxiliar admite dificuldade com elenco curto, mas promete melhora do São Paulo

Responsável por dirigir o São Paulo na derrota de 2 a 1 para o Bahia, neste sábado, o auxiliar Maxi Cuberas admitiu que os paulistas foram dominados pelos rivais na Arena Fonte Nova. O argentino, contudo, fez questão de ressaltar a entrega do elenco.

"No primeiro tempo, o Bahia, sobretudo nos últimos 15 minutos, controlou o jogo. No segundo tempo, tivemos algumas situações. Mas eles nos golpearam. Seguimos buscando o empate, mas veio mais um gol inesperado. A equipe seguiu sempre com a intenção de buscar a reversão do placar. Lutou e se entregou ao máximo. Faltou finalizar da melhor maneira", analisou.

"O Bahia é uma equipe consolidada, com bons jogadores. Mas a nossa equipe entregou tudo. Vamos trabalhar e recuperar todos os que estão machucados. Temos um tempo agora para recuperá-los e focar no Vasco. Temos que tratar de devolver a vitória para o São Paulo", ampliou.

O Tricolor viajou para Salvador com 10 desfalques, além de Luis Zubeldía, que estava suspenso. O clube precisou relacionar diversos garotos para o compromisso. No ataque, por exemplo, foram titulares Ryan Francisco e Lucas Ferreira. Na visão de Maxi Cuberas, o elenco curto está custando caro.

"É uma realidade. Estamos com o elenco curto. Muitos jogadores estão machucados. Hoje tinham 12 da base. Alguns começaram desde o começo, outros entraram e uns ficaram no banco. A equipe está se blindado ao máximo. É uma dificuldade. Estamos competindo com equipes muito fortes. O Bahia, por exemplo, vem de uma equipe que já vem do ano passado, com reforços", declarou.

O auxiliar, no entanto, afirmou que isso não pode ser usado como desculpa e prometeu que o São Paulo vai subir no Brasileirão.

"Foram juntas as lesões, a maioria. E foram poucas musculares. A equipe jogou cada vez mais jogos importantes. Somando muitos jogos, está mais perto deles. E foi o que aconteceu. Por isso estamos nessa situação. Temos que recuperá-los o mais rápido possível. A equipe está competindo bem, dando o máximo", contou.

"É difícil. Mas não temos que buscar desculpas. Temos que trabalhar, consolidar os jovens, focar no próximo jogo e tratar de ganhá-lo. O torneio é muito grande. Vamos finalizar o torneio com o São Paulo em cima. Não temos os pontos que queríamos, mas não temos dúvidas que, melhorando em todos aspectos, vamos subir", acrescentou.

Com a derrota para o Bahia, o Tricolor Paulista amargou o segundo revés seguido no Brasileirão e estacionou na 13ª colocação, com 12 pontos, três a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

"Queríamos ter mais pontos. Poderíamos ter alguns pontos a mais. Queremos estar mais em cima. O São Paulo pede isso. Os jogadores querem isso também. O Brasileirão é muito largo. Estamos sofrendo de distintas situações e trabalhando juntos para estar acima. Não temos dúvida vamos conquistar o triunfo para que a gente fique mais para cima", finalizou Maxi Cuberas.

Por conta da data Fifa, o São Paulo só volta a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Vasco, pela 12ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).