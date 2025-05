Automobilismo-Piastri faz a pole com a McLaren na primeira fila na Espanha

Por Alan Baldwin

BARCELONA (Reuters) - O líder do campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri, conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Espanha no sábado, com seu companheiro de equipe e rival pelo título, Lando Norris, completando a primeira fila da McLaren.

Max Verstappen, da Red Bull, vencedor do ano passado, se classificou como o terceiro mais rápido, com o mesmo tempo de George Russell, da Mercedes, que largará em quarto lugar porque o atual campeão terminou sua volta em primeiro.

Piastri liderou a disputa final com uma volta de um minuto e 11,836 segundos, mas Norris aproveitou ao máximo um reboque aerodinâmico para ser 0,017 mais rápido, já que os testes mais rigorosos de flexão da asa dianteira não fizeram diferença na velocidade da McLaren.

Norris, que venceu em Mônaco no último domingo e reduziu a diferença na liderança para três pontos, conseguiu melhorar seu tempo apenas para 1:11.755 antes de Piastri conquistar a pole com um esforço final de 1:11.546 no Circuito da Catalunha.

A pole foi a quarta do australiano em nove corridas até agora nesta temporada.

"Não foi a volta perfeita, mas acho que aqui, com os pneus saindo tanto durante a volta, é muito difícil fazer isso", disse Piastri.

"Estou muito feliz com todo o trabalho que fizemos."

Norris disse que tinha o ritmo, mas cometeu alguns pequenos erros. "Um bom resultado para a equipe, uma bela dobradinha e um começo interessante para amanhã", disse o britânico.

Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, classificou-se em quinto lugar para a Ferrari, com o estreante da Mercedes, Kimi Antonelli, em sexto.

Charles Leclerc foi o sétimo da Ferrari, fazendo apenas uma volta, com Pierre Gasly, da Alpine, em oitavo, e Isack Hadjar, em nono, da Racing Bulls.

O bicampeão mundial espanhol Fernando Alonso completou o top 10 da Aston Martin, diante de sua torcida.

(Reportagem de Alan Baldwin, edição de Christian Radnedge)