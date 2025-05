Automobilismo - Mudanças na asa dianteira são um desperdício de dinheiro, diz Hamilton

Por Alan Baldwin

BARCELONA (Reuters) - Os testes mais rigorosos de flexão da asa dianteira da Fórmula 1 não fizeram diferença e o dinheiro gasto para fazer mudanças teria sido melhor doado para caridade, disse Lewis Hamilton, da Ferrari, no sábado.

A mudança de regras era aguardada com ansiedade para o fim de semana do Grande Prêmio da Espanha, com algumas esperanças de que pudesse ajudar a desacelerar a líder McLaren.

Em vez disso, a equipe baseada em Woking conquistou a primeira fila no Circuito da Catalunha, com o líder do campeonato Oscar Piastri na pole position e seu rival mais próximo, Lando Norris, mais dominante do que nunca.

"Não fez diferença", disse o sete vezes campeão mundial Hamilton, que se classificou em quinto lugar com esperanças de chegar ao pódio.

"Foi um desperdício de dinheiro. Foi um desperdício do dinheiro de todos. As asas de todo mundo ainda se dobram, é apenas metade da dobra, e todo mundo teve que fazer novas asas e gastar mais dinheiro para fazê-las", acrescentou o britânico.

"Não faz sentido... Eu teria dado esse dinheiro para caridade."

O chefe da McLaren, Andrea Stella, disse que sua equipe, líder absoluta na classificação dos construtores após seis vitórias em oito das 24 etapas, sempre considerou exagerada a conversa de "mudança de jogo".

"A diretriz técnica foi um grande ponto de discussão. Ela era completamente irrelevante. Ela sempre seria pequena quando você olha para os números", disse o italiano à televisão Sky Sports.

"Foi divertido ter esse tipo de debate, mas nossas simulações diziam que tudo era muito pequeno. Não estávamos preocupados com esse ponto de vista."

(Reportagem de Alan Baldwin, edição de Toby Davis)