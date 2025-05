Antony anuncia saída do Betis e se declara ao clube: 'Com vocês, voltei a sorrir'

Sem destino confirmado, Antony se despediu neste sábado do Real Betis ao publicar uma carta de agradecimento ao clube e à sua torcida. Com contrato com o Manchester United até 2027, o atacante ainda não tem retorno garantido aos time inglês para a próxima temporada, e seu futuro segue em aberto.

Na carta divulgada em suas redes sociais, o brasileiro se declarou ao clube espanhol e afirmou que, com o Bétis, lembrou o motivo pelo qual se apaixonou pelo futebol. Antony viveu um longo período de incertezas durante sua passagem pela Inglaterra e optou pelo empréstimo após uma fase de baixa minutagem e muitas críticas sobre seu desempenho em campo.

"Aquele que amava o futebol com todo coração. Com vocês, o futebol voltou a ser amor. O amor verdadeiro. Obrigado por me acolherem como um dos seus. Obrigado por me devolver a alegria de jogar futebol e obrigado por me lembrarem o por que me apaixonei pelo jogo", disse o jogador.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o brasileiro se juntou ao Betis em janeiro, no meio da temporada, e protagonizou uma melhora no setor ofensivo da equipe espanhola. Ao todo, Antony disputou 30 partidas com a camisa verde e branca, marcou nove gols e deu seis assistências.

"Mas, nem nos meus melhores sonhos, imaginei encontrar o que encontrei. Desde o primeiro passo neste clube senti algo diferente. Era como voltar para casa, como reencontrar com uma parte de mim que eu pensava ter perdido. Com vocês, voltei a sorrir, com vocês, reencontrei o menino lá de trás", afirmou.

De volta à seleção, Antony também esteve perto de eternizar seu nome na história do clube ao disputar a final da Conference League, em que o Betis ficou com o vice-campeonato após perder para o Chelsea por 4 a 1. Já pela La Liga, o brasileiro foi um dos responsáveis por levar o clube espanhol à sexta colocação, garantindo vaga na próxima edição da Liga Uefa.