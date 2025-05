'Encarar como final': Jardine disputa última vaga no Super Mundial

O América do México disputa a última vaga para o Super Mundial de Clubes contra o LAFC neste sábado. Técnico brasileiro da equipe mexicana, André Jardine falou que o elenco fará de tudo para entrar no torneio.

O que aconteceu

O treinador disse que o América vai encarar o confronto como uma final, destacando o Mundial como "sonho" para a equipe.

Cada título e cada final tem a sua história e nós vamos encarar este jogo como uma final de campeonato, sem dúvida alguma. Essa partida transcende a rivalidade local. Ela pode levar o América a um nível internacional, mundial, e isso é algo que há tempos o clube está fazendo por merecer. Vamos fazer de tudo pra colocar o América neste Mundial, este é um sonho e um objetivo muito claro de todos nós.

André Jardine

O treinador lembrou de jogadores como Giroud e Hugo Lloris, que atuam pelo LAFC - mas reforçou que o América "sabe jogar jogos grandes" e estará pronto para o duelo.

Viemos de uma temporada desgastante, com decisões atrás de decisões, mas vamos chegar bem para este jogo, sem dúvidas, e com o elenco muito motivado nessa disputa do Mundial. Vai ser um grande confronto. O adversário tem muita qualidade, conta com jogadores campeões do mundo, e ainda jogam em casa, o que por si só já torna o desafio maior. Vai ser muito difícil, sabemos, mas nossa equipe sabe jogar jogos grandes.

Apesar de estar há pouco menos de dois anos no clube, André Jardine é o técnico mais vencedor da história do América, com seis títulos. O treinador venceu três Campeonatos Mexicanos, uma Supercopa da Liga MX, uma Campeones Cup (partida disputada entre o campeão da MLS e o vencedor da liga mexicana) e uma taça Campeão do Campeões.

O vencedor do confronto entre América e LAFC será incluído no grupo D do Super Mundial, ao lado de Flamengo, Chelsea e Espérance, da Tunísia. O duelo está previsto para 23h30 (de Brasília), e será disputado no BMO Stadium, em Los Angeles.