Ajax anuncia John Heitinga como novo técnico

Na manhã deste sábado, o Ajax anunciou a contratação de John Heitinga como novo técnico. O holandês, que treinou o clube interinamente na temporada 2022/23, retorna com contrato válido até junho de 2027.

Junto ao comandante que estava no Liverpool, trabalhando com Arne Slot, Marcel Keizer, ex-Sporting, chega para compor a comissão técnica.

Antes de iniciar a carreira de treinador, o ex-jogador atuou em alguns clubes europeus, como Everton, Fulham, Atlético de Madrid e o próprio Ajax.

A carreira de técnico começou em 2016, como assistente no time sub-21 do Ajax. O profissional seguiu nas equipes de base do clube holandês até a temporada 2022/23, na qual assumiu o elenco principal de forma interina.

Posteriormente, foi transferido ao West Ham e Liverpool, onde estava até o momento.

O Ajax se encontrava sem técnico desde o último dia 19 de maio, após a saída do italiano Francesco Farioli. O ex-comandante da equipe pediu demissão ao deixar escapar o título da primeira divisão na última rodada.