Yan Couto, do Borussia Dortmund, treina no CT do São Paulo de olho no Mundial: "Está aprovado"

O lateral direto Yan Couto, do Borussia Dormtund, usufruiu as instalaçaões do CT São Paulo para treinar, nesta quinta-feira. O atleta, que já defendeu a Seleção Brasileira em convocações passadas, busca estar 100% fisicamente para a disputa do Mundial de Clubes com o time alemão. A competição começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos.

Em imagens divulgadas pelo Tricolor, o jogador brasileiro aparece fazendo atividades no gramado do CT da Barra Funda, além de exercitar-se na parte interna. O lateral direito, vestindo a camisa do São Paulo, usou o REFFIS (Núcleo de Recuperação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica).

"O São Paulo tem uma estrutura muito boa, tanto aqui na Barra Funda, quanto em Cotia. Consegui treinar nos dois CT's e estou trabalhando duro para chegar bem no Mundial. (Escolhi o São Paulo) Pela capacidade dos profissionais e da estrutura toda, vim para desenvolver meu treino", disse Yan Couto ao SPFCPlay.

"Tem profissionais que já trabalhei aqui, então tudo uniu para eu poder vir e ter uma boa performance. Tá aprovado, estão de parabéns", finalizou.

? As palavras de Yan Couto, do Borussia Dortmund (ALE), após utilizar a estrutura do CT da Barra Funda e do REFFIS Plus!#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/dHvEIZrQ4U ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 30, 2025

O Borussia Dormtmund, de Yan Couto, está no Grupo D do Mundial, ao lado de Fluminense, Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan HD (Coreia do Sul). A estreia do tradicional clube alemão está marcada para o dia 17 de junho, uma terça-feira, às 13h (de Brasília), contra o Tricolor das Laranjeiras.

A temporada europeia acabou no último dia 17 para a equipe de Yan Couto. O Borussia Dortmund rendeu abaixo do esperado e acabou o Campeonato Alemão na quarta colocação, com 57 unidades - isto é, garantido na próxima Liga dos Campeões, mas distante do campeão Bayern de Munique, que somou 82 pontos. No torneio continental, o time caiu nas quartas de final contra o Barcelona, com agregado de 5 a 3.

Yan Couto, que pertence ao Manchester City e está emprestado ao Dortmund, não conseguiu-se firmar como titular e fez 31 partidas na última temporada. No período, o brasileiro não marcou gols e distribuiu uma assistência. Assim, o lateral direiro vê, no Mundial de Clubes, uma forma de reencontrar o melhor futebol e cavar uma vaga entre os 11 iniciais do time alemão.