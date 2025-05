Weverton e Giay marcam presença na loja do Palmeiras nesta sexta-feira; saiba mais

O goleiro Weverton e o lateral direito Agustín Giay estarão na loja oficial do Palmeiras nesta sexta-feira, no Allianz Parque. Os jogadores marcarão presença no local a partir das 19 horas (de Brasília).

Os primeiros 120 palmeirenses que comprarem a camisa do Palmeiras poderão receber autógrafos dos atletas. Além dos jogadores, o evento também contará com a presença dos mascotes do clube e da Taça Rio de 1951.

Um encontro com Weverton e Giay, #FamíliaPalmeiras! ?? Com o troféu do Mundial de Clubes de 1951 e os mascotes oficiais do #MaiorCampeãoDoBrasil, os atletas estarão na Palmeiras Store do Allianz Parque hoje, a partir das 19h, e os primeiros 120 palmeirenses que comprarem o manto... pic.twitter.com/xqzLPnVmIK ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 30, 2025

Weverton e Giay estão em preparação para o próximo jogo do Verdão, marcado para este domingo. A equipe alviverde visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 19h30. O duelo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras chega confiante para o jogo após a sonora goleada sobre o Sporting Cristal na última quarta-feira, pela Libertadores. O Verdão venceu o time peruano por 6 a 0 e encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Já no Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira busca se reerguer após a derrota para o Flamengo na última rodada. O time palestrino lidera a liga nacional, com 22 pontos, dois a mais que o Cruzeiro, terceiro colocado.